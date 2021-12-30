Буре: продолжать МЧМ-2022 уже не было смысла, спортивный принцип был нарушен

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре рассказал, что Международная федерация хоккея работает над проведением МЧМ-2022.
«Безусловно, очень жалко, что отменили молодёжный чемпионат мира. Команды боролись за золото, наша сборная прошла очень серьёзную подготовку, была готова сражаться за самые высокие места. Как спортсмен я хорошо понимаю, что сейчас чувствуют ребята. Но болельщикам и игрокам не стоит расстраиваться — ИИХФ работает над тем, чтобы провести турнир в 2022 году, в текущем хоккейном сезоне. Месяц, в котором он состоится, пока не определён, но делается всё, чтобы команды смогли сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях.
Как консул совета ИИХФ скажу, что международная федерация провела серьёзную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение – совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято, –непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла. Нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли определить объективного победителя», – цитирует Буре ТАСС.
- 30 декабря 2021
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