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Третьяк прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022

Третьяк прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира – 2022
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал отмену МЧМ-2022.

«Думаю, отмена была единственным правильным выходом при такой ситуации в Канаде. Она могла развиваться непредсказуемо, поэтому международная федерация приняла правильное решение. Жалко ребят в командах, которые готовились к этому чемпионату, и наша сборная набирала сил. И я говорил с тренером, который сказал, что у них появилась уверенность после игры со швейцарцами и они готовы биться за высокие места.

Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдет. Это было бы нормальным решением, поскольку жалко ребят, которые на следующий год уже не смогут сыграть на чемпионате мира по возрасту», – цитирует Третьяка ТАСС.

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