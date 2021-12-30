«Миннесота» продлила контракт с Дином Эвасоном и его тренерским штабом
Поделиться
Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин объявил о долгосрочном продлении контрактов с главным тренером клуба Дином Эвасоном и его тренерским штабом, сообщается на официальном сайте команды.
57-летний специалист стал главным тренером «Миннесоты» 13 июля 2020 года после того, как 14 февраля 2020 года был назначен временным тренером. Он работает в клубе с 2018 года, когда присоединился к «дикарям» в качестве помощника тренера.
«Миннесота» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 40 баллов после 30 проведённых встреч. В следующей встрече подопечные Дина Эвасона сыграют в «Зимней классике» с «Сент-Луис Блюз» (2 января, 3:00 мск).
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
18:18
-
17:53
-
17:38
-
17:18
-
16:53
-
16:15
-
15:15
-
14:27
-
14:23
-
13:49
-
13:31
-
13:00
-
12:58
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:20
-
11:09
-
11:05
-
10:37
-
10:34
-
10:30
-
10:12
-
10:00
-
09:19
-
09:09
-
08:49
-
08:40
-
08:37
-
08:30
-
07:53
-
07:31
-
07:14
-
07:03
Партнерский контент