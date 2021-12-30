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«Миннесота» продлила контракт с Дином Эвасоном и его тренерским штабом

«Миннесота» продлила контракт с Дином Эвасоном и его тренерским штабом
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин объявил о долгосрочном продлении контрактов с главным тренером клуба Дином Эвасоном и его тренерским штабом, сообщается на официальном сайте команды.

57-летний специалист стал главным тренером «Миннесоты» 13 июля 2020 года после того, как 14 февраля 2020 года был назначен временным тренером. Он работает в клубе с 2018 года, когда присоединился к «дикарям» в качестве помощника тренера.

«Миннесота» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 40 баллов после 30 проведённых встреч. В следующей встрече подопечные Дина Эвасона сыграют в «Зимней классике» с «Сент-Луис Блюз» (2 января, 3:00 мск).

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