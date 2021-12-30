Овечкин сообщил, надоедают ли ему разговоры о погоне за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о разговорах вокруг его гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.



«Бывают моменты, когда вопросы про рекорд Гретцки надоедают? Нет, это не надоедает, это одна из основных тем. Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идёт Горди Хоу, и только после этого – Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки», — цитирует Овечкина «Спорт-экспресс».



Напомним, сейчас у 36-летнего форварда 752 гола, что является четвёртым результатом в истории НХЛ. Он уступает только Яромиру Ягру (766), Горди Хоу (801) и Гретцки (894). Он уже обогнал Марселя Дионна и Бретта Халла. Кроме того, недавно россиянин сравнялся с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов в большинстве (274) в истории НХЛ.