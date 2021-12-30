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Хартли: сегодня попросту «Трактор» был лучше. У «Авангарда» не всегда всё получается

Хартли: сегодня попросту «Трактор» был лучше. У «Авангарда» не всегда всё получается
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3).

«Поздравляю «Трактор» с победой. Мы немного медленно начали, и они забросили две шайбы. Во втором периоде мы катались уже лучше. Ключевым моментом, наверное, стал эпизод перед третьим голом, когда мы не реализовали убойный момент.

Вместо того, чтобы сделать счёт 1:2 и вернуться в игру, получилась контратака с их стороны и счёт 0:3. Мы не опускали рук и продолжали бороться. Думаю, мы могли чуть более остро действовать у их ворот и лучше подбирать нейтральные шайбы. Не всегда всё получается как хочется. Сегодня «Трактор» заслуженно одержал победу.

У нас возвращаются ребята в состав: в прошлом матче – Владимир Жарков, сегодня – Сергей Толчинский и Кирилл Семёнов. Они практически не играли весь сезон по разным причинам: то травмы, то болезни.

Крайне важно, чтобы они набирали игровую форму и были продуктивны. Сегодня попросту «Трактор» был лучше. Это не связано с расписанием и выездом», — цитирует Хартли официальный сайт «Трактора».

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