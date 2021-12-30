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Голкипер молодёжной сборной Словакии раскритиковал организацию МЧМ-2022

Голкипер молодёжной сборной Словакии раскритиковал организацию МЧМ-2022
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Голкипер молодёжной сборной Словакии Шимон Латкоци поделился мнением об отмене турнира, который проходил в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

«Всё идет от ИИХФ. Они совершенно недооценили этот турнир. Ужасная организация была с самого первого дня. Сложилось ощущение, что я нахожусь на обычном юношеском турнире.

В прошлом году был полноценный «пузырь» – мы были только в отеле и на арене. Да, это было безумно, но это сработало. Персонал находился с нами на протяжении всего турнира. Они вообще не возвращались домой.

А теперь я сравниваю это с нынешним турниром, когда мы приехали на несколько дней раньше, чтобы пройти карантин в наших гостиничных номерах, чтобы понять, что у нас нет коронавируса после поездки», – цитирует Латкоци Yahoo Sports.

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