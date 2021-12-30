Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий молодёжной сборной России по хоккею Данила Юров получил положительный тест на коронавирус и должен провести 10 дней в Канаде, где проходил МЧМ-2022.

Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Ранее сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а у России и Чехии – по одному игроку.

29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).

Ранее стало известно, что МЧМ-2022 может быть перенесён на лето.

Канадское позорище. МЧМ сорвали глупость и халатность организаторов, а вовсе не ковид Канадское позорище. МЧМ сорвали глупость и халатность организаторов, а вовсе не ковид
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021