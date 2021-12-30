Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров сдал положительный тест на коронавирус

Как стало известно «Чемпионату», нападающий молодёжной сборной России по хоккею Данила Юров получил положительный тест на коронавирус и должен провести 10 дней в Канаде, где проходил МЧМ-2022.



Напомним, ИИХФ объявила об отмене турнира после трёх отменённых матчей. Ранее сообщалось, что в сборной США два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а у России и Чехии – по одному игроку.



29 декабря сборной России присудили техническое поражение во встрече с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус. До этого техническое поражение присудили сборной США в матче со сверстниками из Швейцарии. За две игры россияне набрали три очка: уступили Швеции (3:6) и победили Швейцарию (4:2).



Ранее стало известно, что МЧМ-2022 может быть перенесён на лето.