Юров: 10 дней буду в Канаде на карантине. Был в шоке, когда узнал об этом

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Данила Юров прокомментировал получение положительного теста на коронавирус.



«Сегодня сказали, что у меня положительный тест. В принципе, чувствую себя нормально, только температура 38. Я остаюсь на 10 дней на карантине в отеле с доктором сборной. Сам в шоке был, когда мне об этом сказали. Настроился на поездку домой, команда улетает завтра. Конечно, сильно расстроился, 10 дней взаперти в чужой стране.



Из «Магнитки» написали, сказали — не переживай, это испытание. Когда вернусь в клуб, надо будет опять набирать форму.



Никак не буду праздновать Новый год, спать лягу, и всё. Днём с родителями созвонюсь», — сказал Юров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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