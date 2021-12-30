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Хет-трик Старкова помог «Витязю» одержать гостевую победу над ХК «Сочи»

Хет-трик Старкова помог «Витязю» одержать гостевую победу над ХК «Сочи»
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Подмосковный «Витязь» одержал победу над ХК «Сочи» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1). Матч прошёл в Сочи на стадионе «Большой».

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Степан Старков, ещё один гол забил форвард Даниэль Одетт. У «Сочи» отличились Никита Точицкий, Василий Глотов и Амир Гараев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 39 очков после 44 проведённых матчей. «Витязь» — на 11-й строчке Запада, набрав также 39 баллов после 44 игр.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют дома с «Торпедо» (5 января), «Витязь» в этот же день примет минское «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Точицкий (Морозов) – 00:28' (5x4)   1:1 Старков (Аалтонен) – 04:47' (5x5)   1:2 Старков – 08:16' (5x5)   1:3 Одетт (Попов) – 12:18' (5x5)   2:3 Глотов (Александров) – 26:37' (5x5)   3:3 Гараев (Паутов, Якс) – 47:38' (5x5)   3:4 Старков (Аалтонен, Мусин) – 54:29' (5x5)
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