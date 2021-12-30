Хет-трик Старкова помог «Витязю» одержать гостевую победу над ХК «Сочи»

Подмосковный «Витязь» одержал победу над ХК «Сочи» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1). Матч прошёл в Сочи на стадионе «Большой».



В составе победителей хет-триком отметился нападающий Степан Старков, ещё один гол забил форвард Даниэль Одетт. У «Сочи» отличились Никита Точицкий, Василий Глотов и Амир Гараев.

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«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 39 очков после 44 проведённых матчей. «Витязь» — на 11-й строчке Запада, набрав также 39 баллов после 44 игр.



В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют дома с «Торпедо» (5 января), «Витязь» в этот же день примет минское «Динамо».