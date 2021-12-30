Плотников и Линдбом устроили драку в матче ЦСКА с «Йокеритом»

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой подопечных Лаури Марьямяки со счётом 3:2.



На 34-й минуте встречи произошла драка между нападающим армейцев Сергеем Плотниковым и защитником «Йокерита» Петтери Линдбомом. Победу в схватке одержал хоккеист ЦСКА. Оба игрока получили 5-минутный штраф за драку. Также за грубость удаление на 2 минуты заработали Владислав Каменев (ЦСКА) и Ессе Йоэнсуу («Йокерит»).

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Напомним, «Йокерит» вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, сместив оттуда ЦСКА. Финны имеют в своём активе 60 очков после 45 матчей, у армейцев 58 баллов после 44 встреч.