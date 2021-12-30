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«Есть пища для размышлений и поле для работы». С. Фёдоров — о 2:3 с «Йокеритом»

«Есть пища для размышлений и поле для работы». С. Фёдоров — о 2:3 с «Йокеритом»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (2:3).

«Во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом. По игре могу сказать, что были у нас и хорошие моменты, и не очень. Мы продолжим работать над реализацией, уделим внимание игре без шайбы. Сегодня вратарь соперника сыграл шестым полевым, это выбивало из ритма и мешало захватить инициативу. Соперника с победой, хорошая команда.

Мы знали, что игроки «Йокерита» выздоравливают, возвращаются хоккеисты основного состава, поэтому готовились серьёзно, но сложилось так. Есть пища для размышлений и поле для работы», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.

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