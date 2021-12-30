«Есть пища для размышлений и поле для работы». С. Фёдоров — о 2:3 с «Йокеритом»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (2:3).
«Во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом. По игре могу сказать, что были у нас и хорошие моменты, и не очень. Мы продолжим работать над реализацией, уделим внимание игре без шайбы. Сегодня вратарь соперника сыграл шестым полевым, это выбивало из ритма и мешало захватить инициативу. Соперника с победой, хорошая команда.
Мы знали, что игроки «Йокерита» выздоравливают, возвращаются хоккеисты основного состава, поэтому готовились серьёзно, но сложилось так. Есть пища для размышлений и поле для работы», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
23:00
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:13
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:29
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:48
-
20:23
-
20:13
-
19:48
-
19:38
-
19:02
-
18:30
-
18:18
-
17:53
-
17:38
-
17:18
-
16:53
-
16:15
-
15:15
-
14:27
-
14:23
-
13:49
-
13:31
-
13:00
-
12:58
-
12:15
-
12:00
-
11:50
Партнерский контент