«Есть пища для размышлений и поле для работы». С. Фёдоров — о 2:3 с «Йокеритом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (2:3).



«Во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом. По игре могу сказать, что были у нас и хорошие моменты, и не очень. Мы продолжим работать над реализацией, уделим внимание игре без шайбы. Сегодня вратарь соперника сыграл шестым полевым, это выбивало из ритма и мешало захватить инициативу. Соперника с победой, хорошая команда.



Мы знали, что игроки «Йокерита» выздоравливают, возвращаются хоккеисты основного состава, поэтому готовились серьёзно, но сложилось так. Есть пища для размышлений и поле для работы», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.