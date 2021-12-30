Назаров: из-за ошибок проиграли «Витязю» вчистую. Приношу извинения от лица «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Витязем» (3:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Игра мне очень понравилась, интересный матч. Думаю, болельщикам тоже понравилось. Но, увы, из-за ошибок проиграли вчистую. Будем разбираться. Ещё раз хочу поздравить всех с новогодними праздниками. Приношу извинения от лица клуба, что не сумели порадовать болельщиков. Люди пришли сегодня получить праздник, но мы не смогли его дать. Обещаю, что в новом году мы будем играть лучше», — приводит слова Назарова официальный сайт КХЛ.



Напомним, «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 баллов после 44 матчей. В следующей встрече южане сыграют дома с «Торпедо» (5 января).