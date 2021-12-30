«Эдмонтон» отправил в фарм-клуб АХЛ российского защитника Саморукова

Российский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дмитрий Саморуков отправлен в аренду в «Бейкерсфилд Кондорс» — фарм-клуб в АХЛ, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



В текущем сезоне 22-летний россиянин принял участие в одном матче в регулярном чемпионате НХЛ, не отличившись результативными действиями. В АХЛ он провёл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две голевых передачи.



Напомним, Саморуков с 2020 года выступал за ЦСКА. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 48 играх в регулярном чемпионате, набрав 8 (2+6) очков, имея показатель полезности «+24».



В 2017 году был выбран в третьем раунде драфта НХЛ под общим 84-м номером в клуб «Эдмонтон Ойлерз». В мае 2021 года, по истечении срока действия контракта с армейцами, было объявлено о том, что игрок возвращается в канадский клуб.