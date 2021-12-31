КХЛ сообщила о переносе 8 матчей из-за Олимпийских игр и отмены Недели звёзд — 2022

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о переносе ряда матчей регулярного чемпионата.



«В связи с переносом Недели звёзд хоккея 2022 года, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, лига, в соответствии со ст. 4 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей с 21 января на 15 января 2022 года:



«Автомобилист» – «Динамо» Москва;

«Металлург» – «Динамо» Рига;

«Салават Юлаев» – «Барыс»;

«Трактор» — «Торпедо»;

«Авангард» — «Северсталь»;

«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»;

«Локомотив» – СКА;

ЦСКА – «Спартак», — говорится в сообщении лиги.