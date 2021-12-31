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КХЛ сообщила о переносе 8 матчей из-за Олимпийских игр и отмены Недели звёзд — 2022

КХЛ сообщила о переносе 8 матчей из-за Олимпийских игр и отмены Недели звёзд — 2022
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Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о переносе ряда матчей регулярного чемпионата.

«В связи с переносом Недели звёзд хоккея 2022 года, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, лига, в соответствии со ст. 4 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей с 21 января на 15 января 2022 года:

«Автомобилист» – «Динамо» Москва;
«Металлург» – «Динамо» Рига;
«Салават Юлаев» – «Барыс»;
«Трактор» — «Торпедо»;
«Авангард» — «Северсталь»;
«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»;
«Локомотив» – СКА;
ЦСКА – «Спартак», — говорится в сообщении лиги.

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