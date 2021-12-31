КХЛ сообщила о переносе 8 матчей из-за Олимпийских игр и отмены Недели звёзд — 2022
Поделиться
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о переносе ряда матчей регулярного чемпионата.
«В связи с переносом Недели звёзд хоккея 2022 года, а также с необходимостью проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022, лига, в соответствии со ст. 4 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей с 21 января на 15 января 2022 года:
«Автомобилист» – «Динамо» Москва;
«Металлург» – «Динамо» Рига;
«Салават Юлаев» – «Барыс»;
«Трактор» — «Торпедо»;
«Авангард» — «Северсталь»;
«Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс»;
«Локомотив» – СКА;
ЦСКА – «Спартак», — говорится в сообщении лиги.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
00:40
-
00:18
-
00:01
- 30 декабря 2021
-
23:48
-
23:27
-
23:00
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:13
-
22:00
-
21:45
-
21:34
-
21:29
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:48
-
20:23
-
20:13
-
19:48
-
19:38
-
19:02
-
18:30
-
18:18
-
17:53
-
17:38
-
17:18
-
16:53
-
16:15
-
15:15
-
14:27
-
14:23
-
13:49
-
13:31
Партнерский контент