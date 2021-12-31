Тарасенко: очень жду «Зимнюю классику», даже если будет так же холодно, как в Сибири

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал предстоящий матч в рамках «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».



«Будет здорово сыграть в Миннесоте. Мы получили большое удовольствие от матча под открытым небом, который проводили дома. Теперь сыграем в гостях — и, надеюсь, получим не меньшее. Мало кому выпадает шанс выступить на «Зимней классике», а для меня это уже второй раз. Очень жду этой игры, даже если там будет так же холодно, как в Сибири», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.



Напомним, матч между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» пройдёт в воскресенье, 2 января. Встреча состоится на стадионе «Таргет Филд» в Миннеаполисе (США). Начало — в 3:00 мск.