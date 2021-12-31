Капризов — о «Зимней классике»: незабываемое событие, но на лютом морозе будет непросто

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча в рамках «Зимней классики» с «Сент-Луис Блюз».



«Мне повезло поучаствовать в нескольких подобных матчах за разные команды в России. В том числе и на футбольном стадионе. Потрясающая атмосфера! Незабываемые события и для игроков, и для болельщиков. Хотя понимаю, что на лютом морозе всем будет очень непросто.



Слишком много времени вне игры. Мне нравится играть часто, оставаться в ритме. Мы уже проиграли несколько матчей подряд, и это делает предстоящий поединок особенно важным. Иногда эти длинные перерывы бывают на пользу, а иногда лучше выйти и провести как можно больше матчей, чтобы найти свою игру. Второго января нас ждёт очень важная встреча, которую нам, конечно, очень хочется выиграть», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ.



Матч между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» пройдёт в воскресенье, 2 января. Встреча пройдёт на стадионе «Таргет Филд» в Миннеаполисе (США). Начало — в 3:00 мск.