Заместитель комиссионера НХЛ: мы бы не завершили сезон, не использовав перерыв на ОИ-2022

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, как принималось решение о том, что хоккеисты, выступающие за океаном, не примут участие на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Ещё три недели назад я ожидал, что мы приостановим сезон в НХЛ, а игроки примут участие в Олимпийских играх. Я не ожидал, что мир так значительно и быстро изменится за такой короткий промежуток времени. Но факт в том, что он изменился. И в том, что он сделал решение очевидным в отсутствие лучших условий. То есть возможность отпустить игроков была невелика.

Мы бы не смогли завершить сезон в текущих условиях без использования перерыва на Олимпиаду. Я очень расстроен за игроков и сочувствую им, поскольку они считали Олимпиаду очень важной. И я бы хотел, чтобы могли их отпустить в этом году. Но в конце концов этого не произошло. И я даже немного благодарен за то, что это было не таким близким решением. Альтернативы действительно не было. Если бы были другие варианты, нам пришлось бы гораздо тяжелее. Но в конце концов решение было принято за нас. Если бы Игры перенесли на следующий год, уверен, что мы совместно с профсоюзом игроков постарались бы поддерживать друг друга так же, как и в этом году», — цитирует Дэйли The Athletic.