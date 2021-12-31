Генменеджер «Далласа»: Антон Худобин может вернуться в НХЛ

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, сейчас выступающий в АХЛ, ещё может получить шанс в основной команде, считает генеральный менеджер клуба Джим Нилл.



«Мы в хорошей ситуации на данный момент в том, что касается вратарской линии. Сейчас у нас здесь два вратаря, Худобин находится там, где он может работать над своей игрой. Ему нужно было поиграть в фарм-клубе. Этим он и занимается. Он лидер по характеру. И там у него есть шанс проявить свои лучшие качества, выйти на нужный нам уровень, доказать всей лиге, чего он стоит. Он много работает, и я не сомневаюсь, что он снова наберёт форму. Он делает то, что должен, и это поможет ему вернуться в НХЛ», — приводит слова Нилла официальный сайт НХЛ.



«Даллас» готовился к чемпионату, имея в составе четырёх вратарей: Бена Бишопа, Антона Худобина, Джейка Эттинджера и Брэйдена Холтби.



13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, а затем отправил в АХЛ, чтобы у него была игровая практика. Такое решение клуб принял после того, как россиянин сыграл семь матчей (шесть стартов) в нынешнем сезоне, одержав в них три победы, потерпев три поражения в основное время и одно в дополнительное, пропуская в среднем 3,73 шайбы (КН) и парируя 87,3% бросков (ОБ). В последний раз он играл в НХЛ 18 ноября.

Новость по теме Антона Худобина никто не забрал с драфта отказов. Российский вратарь остался в «Далласе»