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Один результативный балл Свечникова помог «Каролине» крупно обыграть «Монреаль»

Один результативный балл Свечникова помог «Каролине» крупно обыграть «Монреаль»
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«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен (дубль), Нино Нидеррайтер и Сет Джарвис. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором одной результативной передачи, проведя на льду 15 минут и 32 секунды, заработав показатель полезности «0». Также он нанёс один бросок по воротам, провёл три силовых приёма, совершил один перехват и одну потерю.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нидеррайтер (Котканиеми, Славин) – 10:46' (5x4)   2:0 Терявяйнен (Ахо, Славин) – 13:29' (4x5)   3:0 Терявяйнен (Нечас, Ахо) – 37:01' (5x4)   4:0 Джарвис (Свечников, Славин) – 50:52' (5x4)

В других матчах дня «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. В послематчевой серии бросков неудачную попытку совершил российский форвард «мундиров» Егор Чинахов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Лафф, Томасино) – 02:50' (5x5)   1:1 Дженнер (Гавриков, Боквист) – 06:26' (5x5)   2:1 Лайне (Ворачек, Дженнер) – 20:24' (5x5)   2:2 Казинс (Дюшейн, Фаббро) – 35:31' (5x5)   2:3 Джохансен (Дюшейн, Форсберг) – 36:06' (5x4)   3:3 Тексье – 53:33' (5x5)   4:3 Нюквист – 65:00' (ПБ)

«Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1. Нападающий «островитян» Мэтью Барзал набрал в прошедшей встрече 3 (1+2) результативных балла.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Барзал (Бейли, Добсон) – 12:35' (5x5)   1:1 Окпосо (Мюррей, Олофссон) – 19:00' (5x4)   2:1 Беллоуз (Грин) – 26:45' (5x5)   3:1 Ли (Беллоуз, Барзал) – 31:25' (5x4)   4:1 Добсон (Бейли, Барзал) – 51:43' (5x5)
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