Один результативный балл Свечникова помог «Каролине» крупно обыграть «Монреаль»

«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен (дубль), Нино Нидеррайтер и Сет Джарвис. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников стал автором одной результативной передачи, проведя на льду 15 минут и 32 секунды, заработав показатель полезности «0». Также он нанёс один бросок по воротам, провёл три силовых приёма, совершил один перехват и одну потерю.
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В других матчах дня «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. В послематчевой серии бросков неудачную попытку совершил российский форвард «мундиров» Егор Чинахов.
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«Нью-Йорк Айлендерс» уверенно переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1. Нападающий «островитян» Мэтью Барзал набрал в прошедшей встрече 3 (1+2) результативных балла.
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