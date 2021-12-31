Хоккеисты «Сан-Хосе» и «Филадельфии» устроили драку с активным обменом ударами

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Филадельфия Флайерз». На 15-й минуте третьего периода хозяева ведут со счётом 2:1.



На 24-й минуте встречи произошла драка между нападающим хозяев Джеффри Вьелем и защитником «Филадельфии» Ником Силером, в ходе которой игроки обменялись взаимными ударами. Схватка не завершилась победой одного из участников, бой закончился в клинче.

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Заброшенными шайбами в текущей встрече отметились Логан Кутюр и Брент Бёрнс у «Сан-Хосе», а также Морган Фрост у «Филадельфии».