Защитник «Монреаля» Романов рассказал, в каком игровом аспекте ему нужно прибавить

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал о своей игре в НХЛ, а также о том, в чём ему нужно прибавить.



«Смотрю ли, сколько сделал хитов? Нет. Нет-нет-нет. Я никогда не смотрю, сколько провёл силовых приёмов. Это просто идёт от моего стиля игры. Не более того. Никогда не работал над тем, чтобы мой хоккей был очень силовым. Но я играю так, как играю.



Я думаю, что у меня не много, а достаточно игрового времени. Ну, не знаю. Стараюсь просто играть в свой хоккей, делать на льду правильные вещи. Вот и всё. Вот идёт матч — и я выхожу на этот матч, чтобы сделать то, что нужно. Ничего, кроме этого. И у меня хватает уверенности.



Какой главной вещи научился с тех пор, как начал выступать в НХЛ? Думаю, это то, что не нужно понапрасну тратить энергию. И знаете, всё идёт от головы. Ты должен больше думать на льду. Не принимать поспешные решения.



В чём нужно прибавить? Возможно, это игра в зоне защиты. Мне нужно прибавить в оборонительных действиях, плотнее играть к соперникам. В этом я могу быть чуть лучше», — цитирует Романова официальный сайт НХЛ.