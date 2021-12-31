Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 31 декабря, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0. Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором голевой передачи.

«Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов переиграл «Нэшвилл Предаторз» (4:3, бул.) Егор Чинахов провёл на льду 9.55, не заработав результативных баллов при общей полезности «-1».

«Флорида Пантерз» разгромила действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 9:3. Форвард «пантер» Максим Мамин стал автором заброшенной шайбы.

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» (4:1). Форвард Мэтью Барзал набрал три результативных балла.

«Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен» забросили 10 шайб на двоих. Победу одержал клуб из Калгари со счётом 6:4. Дубль на счету форварда Джонни Годро.

«Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1. Канадский клуб прервал серию из семи побед подряд.

«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:2, ОТ), решающую шайбу забросил Томаш Гертл на пятой минуте дополнительного времени.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 46 очков после 32 матчей. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», отстающая на одно очко при двух матчах в запасе. Тройку замыкает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий 45 баллов после 32 встреч.



На Западе лидирует «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 42 балла после 33 игр. На втором месте — «Сент-Луис Блюз», набравший 41 балл за 32 матча. Третья строчка — за «Анахайм Дакс», у которого аналогичное количество баллов при 33 встречах.