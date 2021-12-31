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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 31 декабря, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:0. Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нидеррайтер (Котканиеми, Славин) – 10:46' (5x4)   2:0 Терявяйнен (Ахо, Славин) – 13:29' (4x5)   3:0 Терявяйнен (Нечас, Ахо) – 37:01' (5x4)   4:0 Джарвис (Свечников, Славин) – 50:52' (5x4)

«Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов переиграл «Нэшвилл Предаторз» (4:3, бул.) Егор Чинахов провёл на льду 9.55, не заработав результативных баллов при общей полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Маккэррон (Лафф, Томасино) – 02:50' (5x5)   1:1 Дженнер (Гавриков, Боквист) – 06:26' (5x5)   2:1 Лайне (Ворачек, Дженнер) – 20:24' (5x5)   2:2 Казинс (Дюшейн, Фаббро) – 35:31' (5x5)   2:3 Джохансен (Дюшейн, Форсберг) – 36:06' (5x4)   3:3 Тексье – 53:33' (5x5)   4:3 Нюквист – 65:00' (ПБ)

«Флорида Пантерз» разгромила действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 9:3. Форвард «пантер» Максим Мамин стал автором заброшенной шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
9 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Дюклер (Монтур, Юбердо) – 02:10' (5x5)   2:0 Юбердо (Барков, Райнхарт) – 11:22' (5x4)   3:0 Ватрано (Лунделль, Марчмент) – 14:21' (5x5)   3:1 Богосян (Белльмар, Перри) – 15:31' (5x5)   4:1 Луостаринен (Гудас, Ломберг) – 23:02' (5x5)   4:2 Стэмкос (Палат, Колтон) – 26:19' (5x5)   5:2 Мамин (Вераге, Луостаринен) – 37:26' (5x5)   6:2 Лунделль (Ватрано, Уигар) – 39:23' (5x5)   6:3 Пойнт (Киллорн, Палат) – 44:27' (5x4)   7:3 Дюклер (Юбердо, Уигар) – 44:38' (5x5)   8:3 Экблад (Юбердо, Дюклер) – 46:46' (5x5)   9:3 Барков (Юбердо) – 52:31' (4x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» (4:1). Форвард Мэтью Барзал набрал три результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Барзал (Бейли, Добсон) – 12:35' (5x5)   1:1 Окпосо (Мюррей, Олофссон) – 19:00' (5x4)   2:1 Беллоуз (Грин) – 26:45' (5x5)   3:1 Ли (Беллоуз, Барзал) – 31:25' (5x4)   4:1 Добсон (Бейли, Барзал) – 51:43' (5x5)

«Калгари Флэймз» и «Сиэтл Кракен» забросили 10 шайб на двоих. Победу одержал клуб из Калгари со счётом 6:4. Дубль на счету форварда Джонни Годро.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Джордано (Блэквелл, Йернкрок) – 05:48' (5x5)   1:1 Годро (Задоров, Ткачук) – 09:46'   2:1 Йернкрок (Макканн, Джордано) – 20:09' (5x4)   2:2 Годро (Монахан, Ткачук) – 23:54' (5x4)   2:3 Лучич (Танев) – 34:56' (5x5)   3:3 Гурд (Блэквелл, Йернкрок) – 44:59' (5x5)   3:4 Манджапане (Чюлингтон, Ханифин) – 56:51' (5x4)   4:4 Макканн (Джордано) – 57:21' (5x5)   4:5 Ткачук (Годро) – 57:34' (5x5)   4:6 Ханифин – 59:40' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1. Канадский клуб прервал серию из семи побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Лемье (Воланин) – 27:39' (5x5)   1:1 Хорват (Миллер, Петтерссон) – 52:10' (5x4)   2:1 Арвидссон – 65:00' (ПБ)

«Сан-Хосе Шаркс» в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:2, ОТ), решающую шайбу забросил Томаш Гертл на пятой минуте дополнительного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фрост (Конечны, Линдблом) – 15:23' (5x5)   1:1 Кутюр (Кольяно, Миддлтон) – 25:20' (4x5)   2:1 Бёрнс (Гертл, Миддлтон) – 27:20' (5x5)   2:2 Фараби (Линдблом, Яндл) – 55:57' (5x5)   3:2 Гертл (Карлссон) – 64:29' (3x3)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 46 очков после 32 матчей. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», отстающая на одно очко при двух матчах в запасе. Тройку замыкает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий 45 баллов после 32 встреч.

На Западе лидирует «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 42 балла после 33 игр. На втором месте — «Сент-Луис Блюз», набравший 41 балл за 32 матча. Третья строчка — за «Анахайм Дакс», у которого аналогичное количество баллов при 33 встречах.

Турнирная таблица НХЛ
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