Манджапане забросил 17 шайб за 18 выездных матчей сезона. Это 3-й показатель в истории

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:4.
Форвард «огней» Эндрю Манджапане стал автором одной из заброшенных шайб. Таким образом, он забил 17-ю шайбу в 18 гостевых встречах текущего регулярного чемпионата. Он вышел по данному показателю на третье место в истории НХЛ.
Большее количество шайб за первые 18 выездных встреч в сезоне забрасывали лишь форвард Джон Леклер в сезоне-1997/1998 (19 голов) и Марио Лемье в сезоне-1995/1996 (18). Отметим, что также по 17 шайб забрасывал дважды Илья Ковальчук (2005-2006, 2007-2008).
«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков после 29 проведённых встреч. В следующей игре «Флэймз» сыграют дома с «Виннипег Джетс» (1 января, 5:00 мск).
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