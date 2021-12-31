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Президент КХЛ Морозов выступил с поздравлением с наступающим Новым годом

Президент КХЛ Морозов выступил с поздравлением с наступающим Новым годом
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов обратился с поздравлением с наступающим Новым годом.

«Дорогие коллеги и друзья! Уходящий год для всех нас получился насыщенным и успешным — мы провели первый постпандемийный плей-офф, который прошёл на высоком уровне. Во всех сериях команды показали бескомпромиссную борьбу, яркий хоккей, «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Это серьёзное достижение для клуба и правильный месседж для лиги — конкуренция растёт, каждый может обыграть каждого, а клубы ведут успешную работу не только на площадке или трансферном рынке, но и в медиапространстве.

В декабре 2021 года вернулся проект KHL World Games — «Авангард» и «Ак Барс» сыграли в Дубае. Несмотря на все организационные сложности, игра прошла на высоком уровне как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения хоккея. Мы показали новому зрителю наш великолепный вид спорта, возможно, кто-то из мальчишек, которые смотрели матч с трибун, в будущем станут мировыми звёздами хоккея.

Наше главное достижение в уходящем году — возвращение болельщиков на трибуны во всех городах присутствия КХЛ. Игроки по ним очень скучали, когда приходилось играть без зрителей.

К сожалению, пришлось перенести в сезон-2022/2023 Фонбет Неделю звёзд хоккея. В составы команд звёздной недели входит большое количество потенциальных участников Олимпиады-2022. Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, не позволили нам гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков. Мы желаем всем хоккеистам отличной игры на главном турнире четырёхлетия — пусть покажут свой лучший хоккей и добьются самых высоких результатов.

Счастливого Нового года! Будьте здоровы в наше непростое время, счастливы и успешны! С наступающими праздниками!» — заявил Морозов.

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