«В целом нам не удалась лучшая игра». Барков — о 9:3 с «Тампой»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал разгромную победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (9:3).
«Мы видели, что их команда была немного другой, чем обычно, но это не повлияло на наш настрой и подготовку к матчу. Мы хотели сыграть изо всех сил и хорошо начать. В целом нам не удалась лучшая игра, но если ты забиваешь девять голов, то, скорее всего, всё равно побеждаешь», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.
В прошедшей встрече 26-летний форвард стал автором заброшенной шайбы в меньшинстве. В текущем регулярном чемпионате Барков провёл 18 матчей, в которых набрал 20 (11+9) результативных баллов при показателе полезности «+14».
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