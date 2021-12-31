The Athletic: «Рейнджерс» нуждаются в Кравцове намного больше, чем он в «Рейнджерс»

Обозреватель The Athletic Артур Стэйпл поделился мнением о ситуации с российским нападающим Виталием Кравцовым и «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Всегда есть шанс, что Кравцов вернётся в «Рейнджерс». Возможно, год, прошедший после уродливой ситуации между ним и Друри, поможет восстановить отношения. Бог его знает, после всех проблем с потолком зарплат «Рейнджерс» нуждаются в Кравцове намного больше, чем он в «Рейнджерс». Так что, возможно, Друри предстоит найти способ вернуть Кравцова в команду и гарантировать, что на него будут рассчитывать в сезоне-2022/2023.
После этого сезона Кравцов станет ограниченно свободным агентом. Большинство команд предложили бы игроку с его неоднозначной историей однолетний контракт и сказали бы: бери или уходи. Учитывая неразбериху с зарплатной ведомостью, которая ожидает «Рейнджерс» в следующее межсезонье, Друри, возможно, придётся сделать сочное предложение, чтобы сохранить Кравцова. Ситуация, конечно, непростая, но говорить о том, что Кравцов определённо закончил свою историю с «Рейджерс», преждевременно.
Я очень сомневаюсь, что «Рейнджерс» обменяют его в этом сезоне, если уж и решили сделать это. «Рейнджеры» при обмене Кравцова должны получить такого же игрока с точки зрения навыков, позиции и затрат на зарплату. Друри не может просто так включить этого парня в сделку, поскольку Кравцов в качестве джокера на рынке — один из лучших активов, которыми обладают «рейнджеры».
Я предполагаю — предположение на данный момент — что после окончания сезона «Трактора» будет больше обсуждений, и либо Кравцов вернётся, чтобы попытаться сыграть свою роль на финальном отрезке сезона, либо он останется в КХЛ и «Рейнджерс» обменяют его в межсезонье», — приводит слова Стэйпла The Athletic.
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