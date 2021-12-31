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«С таким настроем на лёд и вышел». Патрик Лайне посвятил гол умершему отцу

«С таким настроем на лёд и вышел». Патрик Лайне посвятил гол умершему отцу
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне поделился эмоциями после матча с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 Б). В этой встрече финский форвард забросил шайбу, которую посвятил умершему в ноябре отцу Харри.

«Наверное, этот матч стал первым, которого не увидел мой отец, так что перед встречей эмоции меня захлестывали. Мне хотелось сыграть так, чтобы он мной гордился. Он всегда хотел, чтобы я в каждом матче полностью выкладывался. С таким настроем я на лёд и вышел», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ на русском языке.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

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