The Athletic объяснил, можно ли добавлять Овечкину «фантомные» голы в погоне за Гретцки

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо поделился мыслями о ситуации, когда к заслугам капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина добавляют «фантомные» — в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

«Я чувствую, что нам нужно прояснить кое-что раз и навсегда, прежде чем Овечкин слишком приблизится к рекорду Гретцки. Я продолжаю видеть фанатов, которые хотят отдать ему должное — а вернее, прибавить шайбы — за то, что он забил бы во время пандемии или локаута, возможно, в ожидании того, что он просто не доберётся до Гретцки. И хотя я понимаю, откуда это берётся, оно работает совсем не так.



Прежде всего утверждение несколько ошибочно, потому что оно хочет отдать должное Овечкину на полный год в сезоне-2004/2005 годах. Но мы не знаем, был бы он вообще в НХЛ в том году, поскольку, как сообщается, ему предстояло отыграть ещё год в России, прежде чем он сможет приехать в Северную Америку. Вероятно, какой-нибудь выход и было бы реально найти, и, может быть, «Кэпиталз» подтолкнули бы его к этому, или, возможно, им было бы лучше, если бы он подождал ещё год (как было с Никласом Бекстрёмом). Мы не знаем, и любой, кто хочет добавить 50 голов к результату Овечкина, исходя из года локаута, тоже не может знать наверняка.

Овечкин частично пропустил два сезона до COVID-19 (пока что) и полгода до локаута-2012/2013. Но Гретцки также пропустил полгода до локаута, так что это аннулируется. Можно ли воздать должное Гретцки за ту половину сезона, которую он пропустил из-за травмы спины? И ещё, вспомните, Гретцки также не смог сыграть в НХЛ в 18-летнем возрасте, поскольку в том году он всё ещё имел на руках действующий контракт в ВХА (Всемирная хоккейная ассоциация. — Прим. «Чемпионата»). Сложите всё это — он, возможно, недосчитался почти такого же количества голов из-за неподконтрольных ему обстоятельств, как и Овечкин.

Но суть в том, что мы не должны учитывать это — точно так же, как мы не должны считать голы Гретцки в плей-офф, или результаты Горди Хоу в ВХА, или время Яромира Ягра в КХЛ, или любые другие дополнительные цифры, про которые можно услышать. Рекорд, о котором мы говорим, касается голов в НХЛ в регулярном чемпионате. Это то, что мы, старожилы, видели — то, как Гретцки установил рекорд. Рекорд, который мы все считали неприкасаемым и который может побить Овечкин. А может и не побить. Гонка за рекордом была бы потрясающей для спорта, и я бы хотел, чтобы Овечкин совершил немыслимое. Но, если он это сделает, он должен сделать это в матчах, в которые он сыграл — без какой-либо фантомной заслуги за то, что он (или кто-либо другой) мог сделать в альтернативной вселенной.



Судя по тому, какого графика он держится в этом году, помощь ему, похоже, не понадобится. Поэтому, пожалуйста, перестаньте беспокоиться о COVID-19, локаутах или о чём-то ещё и просто посчитайте матчи, в которых все на самом деле принимали участие», — приводит слова Макиндо The Athletic.