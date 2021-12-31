Александр Овечкин рассказал, с чем связан его успешный старт в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, связан ли его успешный старт в сезоне с тем, что с возрастом он становится умнее как хоккеист.
«Это не из-за того, что мне исполнилось 36 лет. Я считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнётся, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки.
Насколько тяжелее физически играть по сравнению с тем, когда мне было 20, 25, 30 лет? Всё идёт от подготовки. Я до сих пор стараюсь готовиться к каждой встрече, мне хочется играть, я не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было серьёзных травм. Я продолжаю заниматься, становиться лучше. Здесь нет никакого секрета — когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, ты хочешь играть больше и лучше», — приводит слова Овечкина «Спорт-экспресс».
- 31 декабря 2021
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