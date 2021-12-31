Игроки «Сочи» поздравили юных следж-хоккеистов и игроков по специальному хоккею

Хоккеисты «Сочи» посетили центр адаптивной физической культуры. Об этом сообщается на официальной странице команды в «Инстаграме».

«Новый год — время любви и время подарков! Незадолго до наступления чудесного праздника наши хоккеисты Никита Точицкий, Юрий Александров, Магнус Хелльберг, Никита Феоктистов и Ярослав Дыбленко пришли в гости к воспитанникам Центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни». Этот центр проводит комплексную реабилитацию, развивает адаптивный спорт и адаптивный туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Перед началом тренировки юных следж-хоккеистов и игроков по специальному хоккею игроки «Сочи» поздравили ребят и их родителей с Новым годом и вручили новогодние подарки от «леопардов». Мы так рады были увидеть улыбки этих ребят! Мы — одна команда!» — говорится в сообщении.