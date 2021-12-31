Макдэвид вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США). Счёт к середине первого периода — 2:2.

На 3-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «Дэвилз» у «Эдмонтона» получилось сравнять счёт. После передач Райана Маклауда и Коди Сеси шайбу забросил Коннор Макдэвид. Это позволило канадскому нападающему выйти на единоличное первое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 51 (18+33) очко.

На втором месте идёт одноклубник Макдэвида — Леон Драйзайтль, у которого 50 (24+26) результативных баллов. Александр Овечкин — на третьей позиции. У капитана «Вашингтон Кэпиталз» 46 (22+24) очков.