«Нью-Джерси» сравнял счёт на 60-й минуте и переиграл «Эдмонтон» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид и Кайлер Ямамото, оформившие по дублю, а также Девин Шор.
За «Нью-Джерси» забили Джек Хьюз (2), Нико Хишир, Доусон Мерсер, Янне Куокканен и Егор Шарангович.
Таким образом, «Эдмонтон» одержал третью победу в последних четырёх встречах.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» 1 января в Нью-Йорке сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Нью- Джерси» 2 января в Вашингтоне встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
- 31 декабря 2021
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