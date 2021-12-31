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«Нью-Джерси» сравнял счёт на 60-й минуте и переиграл «Эдмонтон» в овертайме

«Нью-Джерси» сравнял счёт на 60-й минуте и переиграл «Эдмонтон» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 01:38' (5x4)   1:1 Макдэвид (Маклауд, Сеси) – 02:48' (5x5)   2:1 Хишир (Боквист, Грейвз) – 03:05' (5x5)   2:2 Ямамото (Куккук, Ньюджент-Хопкинс) – 06:00' (5x5)   3:2 Мерсер (Юнссон, Сиверсон) – 11:10' (5x5)   3:3 Макдэвид (Кит, Ямамото) – 27:57' (5x5)   4:3 Куокканен (Юнссон, Мерсер) – 45:14' (5x5)   4:4 Шор (Маклауд, Лагессон) – 47:06' (5x5)   4:5 Ямамото (Драйзайтль, Кит) – 48:18' (5x5)   5:5 Шарангович (Хэмилтон, Хьюз) – 59:28' (6x5)   6:5 Хьюз (Братт) – 62:55' (3x3)

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид и Кайлер Ямамото, оформившие по дублю, а также Девин Шор.

За «Нью-Джерси» забили Джек Хьюз (2), Нико Хишир, Доусон Мерсер, Янне Куокканен и Егор Шарангович.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал третью победу в последних четырёх встречах.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» 1 января в Нью-Йорке сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Нью- Джерси» 2 января в Вашингтоне встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

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