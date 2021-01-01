«Вашингтон» отправил российского защитника Алексеева в «такси» после его дебюта в НХЛ

22-летний российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев отправлен в состав «такси» после своего дебюта в НХЛ в прошлом матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (5:3), сообщает пресс-служба «столичных» в «Твиттере».

В матче с «Нэшвиллом» Алексеев провёл на льду 10 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями, получив один малый штраф. В нынешнем сезоне 22-летний российский защитник сыграл 24 матча в АХЛ. На его счету 4 (1+3) очка при показателе полезности «+1» и 29 минутах штрафа.

В сезоне-2020/2021 Александр выступал в КХЛ на правах аренды за уфимский «Салават Юлаев». В 55 матчах регулярного чемпионата он заработал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+3». В девяти играх Кубка Гагарина он отдал одну голевую передачу при коэффициенте полезности «-3».

Напомним, ранее НХЛ вернула состав «такси» из-за роста заболеваний коронавирусом. Это некоторая заявка дополнительных игроков, которые могут быстро заменить травмированных или выбывших из-за положительного теста.