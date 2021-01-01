Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов проводит юбилейный – 600-й матч за карьеру в НХЛ

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в эти минуты начался матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, счёт не открыт – 0:0.

Для 30-летнего российского защитника «столичных» Дмитрия Орлова эта игра становится юбилейной – 600-й в его заокеанской карьере. За это время он набрал 218 (49+169) очков при показателе полезности «+96» и 253 минутах штрафного времени.

В текущем сезоне Орлов отыграл 32 матча, в которых отметился 16 (4+12) результативными действиями при коэффициенте полезности «+19».

Напомним, контракт Орлова с «Вашингтоном» рассчитан до конца следующего сезона – 2022/2023. Он зарабатывает $ 5,1 млн за сезон при общей сумме 6-летнего соглашения на $ 30,6 млн, подписанного в 2017 году.