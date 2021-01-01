Овечкин до минимума сократил отставание от Йокинена по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода счёт в матче не открыт.

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1230-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард продолжает располагаться на 103-м месте в лиге по этому показателю. Ближайшей целью для россиянина является результат финского форварда Олли Йокинена (1231), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до одного матча.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 752 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+94».