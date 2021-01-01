В матче с «Рейнджерс» «Тампа» представила трибьют-ролик в честь двукратного чемпиона НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, счёт равный — 1:1.

Во время одной из пауз на медиа-кубе арены был показан видеоролик с подборкой ярких моментов 28-летнего канадского центрального форварда «Рейнджерс» Баркли Гудроу, который ранее выступал именно за «Тампу» и стал с ней двухкратным обладателем Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Перед началом текущего сезона Баркли заключил с «Рейнджерс» 6-летний контракт на общую сумму в $ 21,9 млн ($ 3,6 млн в год). В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, в которых набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+1».