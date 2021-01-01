Вратарь «Тампы» Эллиотт допустил грубую результативную ошибку в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, счёт равный — 1:1.
На 5-й минуте 2-го периода опытный 36-летний канадский голкипер «Тампы» Брайан Эллиотт допустил грубую ошибку в передаче, отправив шайбу буквально в клюшку 20-летнему форварду «Рейнджерс» Алексису Лафренье, который не растерялся и точным броском в одно касание поразил пустой створ ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».
Таким образом, первый номер драфта НХЛ – 2020 Лафренье набирает девятое (7+2) очко в 32 матче текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ он совершил юбилейное – 30-е (19+11) результативное действие.
- 1 января 2022
-
05:29
-
05:07
-
04:24
-
04:15
-
03:46
-
03:41
-
01:42
-
01:23
- 31 декабря 2021
-
23:53
-
22:57
-
22:18
-
21:58
-
21:31
-
21:26
-
21:06
-
20:25
-
19:50
-
19:00
-
18:40
-
17:58
-
17:29
-
16:44
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
13:44
-
13:15
-
12:40
-
12:16
-
11:32
-
11:22
-
10:46
-
10:21
-
10:00
-
09:34