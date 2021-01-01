Вратарь «Тампы» Эллиотт допустил грубую результативную ошибку в матче с «Рейнджерс»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, счёт равный — 1:1.

На 5-й минуте 2-го периода опытный 36-летний канадский голкипер «Тампы» Брайан Эллиотт допустил грубую ошибку в передаче, отправив шайбу буквально в клюшку 20-летнему форварду «Рейнджерс» Алексису Лафренье, который не растерялся и точным броском в одно касание поразил пустой створ ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Таким образом, первый номер драфта НХЛ – 2020 Лафренье набирает девятое (7+2) очко в 32 матче текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ он совершил юбилейное – 30-е (19+11) результативное действие.