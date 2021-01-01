Е. Кузнецов сравнял счёт в матче с «Детройтом», забив первый российский гол в 2022 году

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» в эти минуты начался матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, счёт равный – 1:1.

На 16-й минуте 2-го периода хоккеистам «Вашингтона» удалось сравнять счёт в матче – свою 11-ю шайбу в сезоне забросил 29-летний нападающий Евгений Кузнецов. Таким образом, он стал автором первого российского гола в 2022 календарном году. Результативные передачи на свой счёт записали канадские защитники Лукас Джохансен и Мэтт Ирвин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Таким образом, Кузнецов проводит свой 30-й матч в нынешнем сезоне, теперь на его счету 32 (11+21) очка при коэффициенте полезности «+15» и 14 минутах штрафного времени.