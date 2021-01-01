«Рейнджерс» в гостях обыграли «Тампу», у Панарина голевая передача

На стадионе «Амали Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.



У гостей шайбы забросили Алекси Лафренье, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев отличились Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Кори Перри.



Автором третьего гола гостей на 53-й минуте стал канадский нападающий «Рейнджерс» Райан Строум. В голевой атаке принял участие российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин. По итогам матча он заработал коэффициент полезности «+1».



Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 бросков из 28.



В составе проигравших почти 27 минут провёл на льду российский защитник Михаил Сергачёв, который пропускал последние матчи своей команды из-за коронавируса.