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«Рейнджерс» в гостях обыграли «Тампу», у Панарина голевая передача

«Рейнджерс» в гостях обыграли «Тампу», у Панарина голевая передача
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На стадионе «Амали Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.

У гостей шайбы забросили Алекси Лафренье, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев отличились Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Кори Перри.

Автором третьего гола гостей на 53-й минуте стал канадский нападающий «Рейнджерс» Райан Строум. В голевой атаке принял участие российский форвард нью-йоркской команды Артемий Панарин. По итогам матча он заработал коэффициент полезности «+1».

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 бросков из 28.

В составе проигравших почти 27 минут провёл на льду российский защитник Михаил Сергачёв, который пропускал последние матчи своей команды из-за коронавируса.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Стэмкос (Хедман, Палат) – 18:21' (5x4)   1:1 Лафренье – 25:30' (5x5)   1:2 Гудроу (Маккегг) – 34:30' (4x5)   2:2 Колтон (Пойнт, Киллорн) – 37:31' (5x5)   2:3 Гудроу (Панарин, Миллер) – 53:35' (5x5)   3:3 Перри (Стэмкос, Палат) – 58:03' (5x5)   3:4 Зибанеджад – 65:00' (ПБ)
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