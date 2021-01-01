Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода гости впереди — 2:1.

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1230-й матч за карьеру в НХЛ, и в конце третьего периода он вывел свою команду вперёд, в очередной раз фирменным броском реализовав большинство. Александр забил свой 275-й гол в большинстве, что теперь является новым рекордом лиги. Ранее это достижение российский форвард делил с Дэйвом Андрейчуком.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 753 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+94».