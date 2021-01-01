Александр Овечкин забил 754-й гол за карьеру в НХЛ, оформив дубль за две минуты

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ. В конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, в очередной раз фирменным броском реализовав большинство.

Таким образом, Александр забил свой 275-й гол в большинстве, что теперь является новым рекордом лиги. Ранее это достижение российский форвард делил с Дэйвом Андрейчуком. Спустя две минуты Овечкин оформил дубль, точным броском поразив пустые ворота «красных крыльев». Эта шайба стала для Александра 754-й в НХЛ.