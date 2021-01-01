Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 12 голов за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин, достигший отметки в 754 шайбы за карьеру в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 12 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

В этом матче Александр забил свой 275-й гол в большинстве, что теперь является новым рекордом лиги. Ранее это достижение российский форвард делил с Дэйвом Андрейчуком. Спустя две минуты Овечкин оформил дубль, точным броском поразив пустые ворота «красных крыльев».