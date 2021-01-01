НХЛ внесла уточнение в протокол матча — первый гол Овечкина был забит в равных составах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ. В конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, казалось бы, в очередной раз фирменным броском реализовав большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба должна была стать 275-й за карьеру в большинстве для российского форварда, но статистики НХЛ после матча внесли уточнение в протокол, записав гол уже на игру в равных составах. Таким образом, 36-летний Овечкин на данный момент продолжает делить с Дэйвом Андрейчуком рекорд по голам в большинстве.