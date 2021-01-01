Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 12 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ. В конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, после чего оформил дубль, точным броском поразив пустые ворота «красных крыльев».

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 12 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как Александр сегодня забросил свою 44-ю шайбу в пустые ворота. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+96».