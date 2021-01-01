Александр Овечкин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1230-й матч за карьеру в НХЛ. В конце третьего периода россиянин вывел свою команду вперёд, после чего оформил дубль, точным броском поразив пустые ворота «красных крыльев».
Сейчас на счету Александра стало 1370 (754+616) очков в 1230 матчах, что теперь является 25-м показателем в истории НХЛ. Сегодня россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение легендарного экс-хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Следующей целью для Александра является результат Майка Модано — 1374 очка в 1499 матчах.
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