Снайперская гонка НХЛ: Овечкин вышел на первое место, догнав Драйзайтля

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.
В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем, благодаря чему вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ, догнав Леона Драйзайтля. На счету обоих хоккеистов по 24 точных броска, при этом россиянин сыграл 33 матча, а немец принял участие в 31 игре.
Сегодня Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 12 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как Александр сегодня забросил свою 44-ю шайбу в пустые ворота. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+96».
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