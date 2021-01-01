Овечкин провёл 389-й матч в НХЛ с 2+ очками за игру, приблизившись к Торнтону

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

36-летний капитан столичной команды Александр Овечкин в этом матче отметился дублем, отличившись при игре в большинстве и поразив пустые ворота. Российский форвард провёл 389-й матч в НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум два очка. По этому показателю нападающий «Кэпиталз» занимает третье место в лиге среди действующих игроков. В середине декабря капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл 400-й подобный матч, а следом располагается 42-летний форвард «Флориды» Джо Торнтон (391). Общий рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 824 матча с двумя и более очками.