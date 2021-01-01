Александр Овечкин вышел на чистое третье место по победным голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем, благодаря чему вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ, догнав Леона Драйзайтля. На счету обоих хоккеистов по 24 точных броска, при этом россиянин сыграл 33 матча, а немец принял участие в 31 игре.

Первая шайба в матче стала 119-м победным голом доя Овечкина в НХЛ. Российский форвард вышел на чистое третье место по победным голам за карьеру в НХЛ, превзойдя достижение Фила Эспозито (118). Рекорд лиги принадлежит Яромиру Ягру (135), а второе место занимает Горди Хоу (121).