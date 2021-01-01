Овечкин достиг отметки в 50 очков в 16 сезонах из 17 за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.
В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем, благодаря чему достиг рубежа в 50 очков в этом сезоне НХЛ. Сейчас на его счету стало 50 (24+26) очков в 33 матчах, что является третьим результатом в бомбардирской гонке сезона.
Российский форвард достиг отметки в 50 очков в 16 сезонах из 17 за карьеру в НХЛ. Только в минувшем регулярном чемпионате Александр не смог покорить этот рубеж, завершив гладкий чемпионат на показателе в 42 очка в 45 матчах. Личный рекорд был установлен в сезоне-2007/2008 (112 очков в 82 матчах).
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