Овечкин достиг отметки в 50 очков в 16 сезонах из 17 за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В этом матче капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем, благодаря чему достиг рубежа в 50 очков в этом сезоне НХЛ. Сейчас на его счету стало 50 (24+26) очков в 33 матчах, что является третьим результатом в бомбардирской гонке сезона.

Российский форвард достиг отметки в 50 очков в 16 сезонах из 17 за карьеру в НХЛ. Только в минувшем регулярном чемпионате Александр не смог покорить этот рубеж, завершив гладкий чемпионат на показателе в 42 очка в 45 матчах. Личный рекорд был установлен в сезоне-2007/2008 (112 очков в 82 матчах).