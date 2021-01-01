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Овечкин, Самсонов и Наместников стали тремя звёздами матча «Детройт» — «Вашингтон»

Овечкин, Самсонов и Наместников стали тремя звёздами матча «Детройт» — «Вашингтон»
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Детройт» — «Вашингтон» (1:3).

Первой звездой признан российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который стал автором двух заброшенных шайб. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» забил уже 24 гола, а всего за карьеру в НХЛ на его счету 754 гола.

Второй звездой матч признан российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, сделавший 19 сейвов.

Третью звезду получил российский защитник «Детройта» Владислав Наместников, поучаствовавший в голевой атаке своей команды.

Напомним, в начале второго периода Пиус Зутер после передачи россиянина Владислава Наместникова вывел хозяев вперёд, но в дальнейшем забивали только гости. На 16-й минуте второго свою 11-ю шайбу в сезоне забросил 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. А в концовке встречи проявил себя 36-летний капитан гостей Александр Овечкин: россиянин оформил дубль за две минуты. На его счету уже 754 гола в НХЛ. В первом голе Овечкина в этом матче поучаствовал и Кузнецов.

Во встрече приняли участие и другие россияне. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов за 60 минут отразил 14 из 15 бросков. Защитник гостей Дмитрий Орлов провёл на льду 22 минут. Результативными действиями он не отметился.

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